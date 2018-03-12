Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

три периода начисления процентов: от 25 000 рублей - первый год - 6,5%, от 500 000 рублей - 6,9%; за второй год - 3%, за третий год - 2%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств