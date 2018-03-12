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Срочный на 3 года

Центр-инвест, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 3,97%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
59 496
Ставка
3,97%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 25 000 ₽ 3,83
от 500 000 ₽ 3,97

три периода начисления процентов: от 25 000 рублей - первый год - 6,5%, от 500 000 рублей - 6,9%; за второй год - 3%, за третий год - 2%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
через каждые 6 месяцев без потери причисленных процентов
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 17:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 3 года» в 80 городах России
199
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 22 Банкоматы 154 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 200-00-00

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный 1,7 50 000 $ Посмотреть
Пенсионный Накопительный (для зачисления пенсии) 7,2 10 ₽ Посмотреть
Срочный на 1 год 7,2 500 000 ₽ Посмотреть
Старт 6,5 500 000 ₽ Посмотреть
Расти большой 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Сберегательный на 1 год 6,12 25 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Накопительный на 1,5 года (льготное расторжение через 6 месяцев) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Накопительный на 1,5 года (льготное ежеквартальное расторжение) 5,67 10 000 ₽ Посмотреть
Особый 5 25 000 ₽ Посмотреть
Накопительный с неснижаемым остатком 3,33 250 000 ₽ Посмотреть
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