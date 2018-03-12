Срочный на 3 года
Центр-инвест, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 3,97%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
59 496 ₽
Ставка
3,97%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года
|от 25 000 ₽
|3,83
|от 500 000 ₽
|3,97
три периода начисления процентов: от 25 000 рублей - первый год - 6,5%, от 500 000 рублей - 6,9%; за второй год - 3%, за третий год - 2%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
через каждые 6 месяцев без потери причисленных процентов
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 17:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 3 года» в 80 городах России
199
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
-
344010, г. Ростов-на-Дону,
пр-тСоколова, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 200-00-00
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Для посетителей Банки.ру
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