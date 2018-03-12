Вход
Поиск

Готовься к лету

Примтеркомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
175
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 10 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Готовься к лету» в 4 городах России
563
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(4232) 26-98-31

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Традиционный премиум 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Традиционный накопительный 7 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный управляемый 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Приморский 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный накопительный 7,25 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще