Приморский
Примтеркомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
375 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 10 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Приморский» в 4 городах России
167
Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
- Адрес
-
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(4232) 26-98-31
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