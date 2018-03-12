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Оптимальный

Бум-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 1 ₽ 6,5 7 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 8 городах России
91
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Бум-Банк»
Адрес
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Нальчик
Отделения 3 Банкоматы 17 посмотреть на карте
Телефоны
(8662) 42-34-28

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