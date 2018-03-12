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Пенсионный Плюс

АктивКапитал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
786
Ставка
7,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 7,3 7,5 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
по выбору вкладчика проценты перечисляются на счет пластиковой карты Мир/вклад "Кошелек"; карта НПС Мир оформляется бесплатно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается физическим лицам, достигшим 55-летнего возраста (для женщин) и 60-летнего возраста (для мужчин), либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из ПФР.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1000 рублей; в течение первых 45/90/180 календарных дней с момента действия договора вклада (для вкладов, заключенных на срок 91/181/370 календарных дней); не более 3 000 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
от 182 дня (включительно) - по ставке 3,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 17 городах России
2 144
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Справочная информация
АО «АктивКапитал Банк»
Адрес
443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 7 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 993-83-66
(846) 200-02-42

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