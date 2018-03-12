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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования по выбору вкладчика проценты перечисляются на счет пластиковой карты Мир/вклад "Кошелек"; карта НПС Мир оформляется бесплатно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается физическим лицам, достигшим 55-летнего возраста (для женщин) и 60-летнего возраста (для мужчин), либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из ПФР. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма

срок внесения пополнения 1000 рублей; в течение первых 45/90/180 календарных дней с момента действия договора вклада (для вкладов, заключенных на срок 91/181/370 календарных дней); не более 3 000 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях от 182 дня (включительно) - по ставке 3,5% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.