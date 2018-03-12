Пенсионный Плюс
Валюта
₽
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
786 ₽
Ставка
7,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 10 000 ₽
|7,3
|7,5
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
по выбору вкладчика проценты перечисляются на счет пластиковой карты Мир/вклад "Кошелек"; карта НПС Мир оформляется бесплатно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается физическим лицам, достигшим 55-летнего возраста (для женщин) и 60-летнего возраста (для мужчин), либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из ПФР.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1000 рублей; в течение первых 45/90/180 календарных дней с момента действия договора вклада (для вкладов, заключенных на срок 91/181/370 календарных дней); не более 3 000 000 рублей
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 182 дня (включительно) - по ставке 3,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 17 городах России
2 144
Справочная информация
АО «АктивКапитал Банк»
- Адрес
-
443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(846) 993-83-66(846) 200-02-42
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
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