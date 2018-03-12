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Специальное предложение

Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 3,00%
Сумма
от 15 000 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
918 $
Ставка
3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
367 дней
367 дней
от 15 000 $ 2,5
от 30 000 $ до 200 000 $ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Специальное предложение» в 7 городах России
119
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

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