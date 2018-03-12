иные

не более суммы начисленных процентов; только путем перечисления денежных средств в безналичном порядке со счета (вклада), открытого в банке в рамках заключенного договора для зачисления процентов по вкладу, при условии наличия в банке заявления вкладчика на периодическое перечисление денежных средств со счета (вклада до востребования), открытого для зачисления процентов по вкладу в рамках заключенного договора