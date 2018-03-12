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Надежный

Плюс Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
1,00%
Сумма
от 200 €
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2
Ставка
1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 200 € 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • иные
не более суммы начисленных процентов; только путем перечисления денежных средств в безналичном порядке со счета (вклада), открытого в банке в рамках заключенного договора для зачисления процентов по вкладу, при условии наличия в банке заявления вкладчика на периодическое перечисление денежных средств со счета (вклада до востребования), открытого для зачисления процентов по вкладу в рамках заключенного договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 09:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный» в 6 городах России
426
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Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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