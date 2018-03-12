Лидер на шесть месяцев
Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
₽
Ставка
7,85%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
190 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 043 ₽
Ставка
7,85%
1279 заявок за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|190 дней
|от 50 000 ₽
|7,85
Параметры вклада
- Срок действия
- с 14.02.2018 по 17.03.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Уникальный краткосрочный вклад, не имеющий аналогов среди других депозитов банка. Процентная ставка действует до 14.03.2018 г.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 15:15
1279 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лидер на шесть месяцев» в 11 городах России
7 811
Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
-
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-00-26 — единая справочная служба
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