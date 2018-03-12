Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Параметры вклада Срок действия с 14.02.2018 по 17.03.2018 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Уникальный краткосрочный вклад, не имеющий аналогов среди других депозитов банка. Процентная ставка действует до 14.03.2018 г. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 15:15 Открыть вклад 1279 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.