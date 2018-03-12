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Управляемый доход

Банк Зенит, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
8 643
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 ₽ 5,5 5,25 5 4,75
от 600 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 5,75 5,5 5,25 5
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 $ до 450 000 $ 0,25 0,5 0,75 0,5
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 € до 375 000 € 0,01 0,05 0,1 0,01

максимальная сумма вклада при открытии вклада онлайн - 5 000 000 рублей, 75 000 долларов, 65 000 евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро, в безналичном порядке - без ограничений по сумме; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения либо при открытии вклада онлайн
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый доход» в 29 городах России
413
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 16 Банкоматы 56 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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