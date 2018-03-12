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Лидер на 1 год

Только на Банки.руБанк Жилищного Финансирования, вклад Все вклады банка
Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
Ставка
7,85%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 979
Ставка
7,85%
Детальный расчет
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517 заявок за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 50 000 ₽ 7,85
Параметры вклада
Срок действия
с 14.02.2018 по 17.03.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Уникальный среднесрочный вклад, не имеющий аналогов среди других депозитов банка. Процентная ставка действует до 14.03.2018 г.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 15:14
Открыть вклад
517 заявок за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лидер на 1 год» в 11 городах России
5 332
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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