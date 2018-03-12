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два периода начисления процентов: 1-175 дней - 7,7%, 176-350 дней - 7,6%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Срок действия с 13.02.2018 по 31.03.2018 Выплата процентов в конце срока или ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад сезонный Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; в течение 100 дней с даты открытия Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 100 дней - по ставке вклада "До востребования", свыше 100 дней - по ставке вклада (за 175 дней - по ставке 7,7%, со 176 дня – по ставке 7,6%) Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 10:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.