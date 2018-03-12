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Любимый клиент

Банк Жилищного Финансирования, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,65%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
350 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 336
Ставка
7,65%
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Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
350 дней
от 100 000 ₽ 7,65

два периода начисления процентов: 1-175 дней - 7,7%, 176-350 дней - 7,6%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Срок действия
с 13.02.2018 по 31.03.2018
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение 100 дней с даты открытия
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 100 дней - по ставке вклада "До востребования", свыше 100 дней - по ставке вклада (за 175 дней - по ставке 7,7%, со 176 дня – по ставке 7,6%)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 10:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Любимый клиент» в 11 городах России
1 583
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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