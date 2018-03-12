Любимый клиент
Валюта
₽
Ставка
7,65%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
350 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 336 ₽
Ставка
7,65%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|350 дней
|от 100 000 ₽
|7,65
два периода начисления процентов: 1-175 дней - 7,7%, 176-350 дней - 7,6%; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- с 13.02.2018 по 31.03.2018
- Выплата процентов
- в конце срока или ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в течение 100 дней с даты открытия
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 100 дней - по ставке вклада "До востребования", свыше 100 дней - по ставке вклада (за 175 дней - по ставке 7,7%, со 176 дня – по ставке 7,6%)
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 10:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Любимый клиент» в 11 городах России
1 583
Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
-
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-00-26 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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-
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