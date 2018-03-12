Вход
Поиск

Премиум Рантье Юбилейный

Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 150 000 $
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
11 659 $
Ставка
2,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней 730 дней 1095 дней
от 150 000 $ 2 2,25 2,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу, если сумма вклада находилась на счете 92 календарных дней и более
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум Рантье Юбилейный» в 36 городах России
329
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 17 Банкоматы 44 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-32-00 — единая справочная служба
(495) 777-41-50
(495) 797-32-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Премиум Рантье 8,6 1 000 000 000 ₽ Посмотреть
Онлайн Рантье 7,98 5 000 000 ₽ Посмотреть
Рантье 7,73 5 000 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный ТКБ 7,55 100 000 ₽ Посмотреть
Вклад в будущее 7,4 200 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный.Весна 7,3 20 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 7,05 10 000 ₽ Посмотреть
Премиум Универсальный 6,8 250 000 000 ₽ Посмотреть
Онлайн Универсальный 6,53 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 6,28 5 000 000 ₽ Посмотреть
Долгосрочный 4,55 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный ТКБ 4,05 1 ₽ Посмотреть
Премиум Универсальный Юбилейный 2 150 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще