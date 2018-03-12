Премиум Рантье Юбилейный
Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 150 000 $
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 659 $
Ставка
2,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 150 000 $
|2
|2,25
|2,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу, если сумма вклада находилась на счете 92 календарных дней и более
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум Рантье Юбилейный» в 36 городах России
329
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
-
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-32-00 — единая справочная служба(495) 777-41-50(495) 797-32-00
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