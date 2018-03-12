если в течение срока вклада в результате расходования сумма вклада переходит в суммовую градацию, отличную от той, к которой был отнесен вклад при его приеме банком, процентная ставка по вкладу автоматически устанавливается на уровне, соответствующем новой суммовой градации, к которой относится сумма вклада, со дня, следующего за днем изменения суммы вклада