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Моя стратегия

Промсвязьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
42 151
Ставка
8,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 8,4 8,4
от 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 8,5 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Открытие вклада возможно при одновременном оформлении программы инвестиционного страхования жизни в одной из трех партнерских компаний: программа ИСЖ "Управляй Капиталом" от страховой компании ООО "МАКС - Жизнь"; программа ИСЖ "Линия роста" от страховой компании ООО "ВСК - Линия жизни"; программа ИСЖ "Вектор" от страховой компании ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь"; сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
на условиях вклада «Моя выгода», действующих на дату пролонгации вклада
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 12:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя стратегия» в 138 городах России
4 603
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 39 Банкоматы 109 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Универсальный (ежемесячно) 6,6 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7,1 1 500 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,3 5 000 000 ₽ Посмотреть
Мой доход 7,45 100 000 ₽ Посмотреть
Расходный 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Фиксированный процент 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 7 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,8 350 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (ежемесячно) 6,5 350 000 ₽ Посмотреть
Мои возможности 6,3 1 500 000 ₽ Посмотреть
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