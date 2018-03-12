Моя стратегия
Промсвязьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
42 151 ₽
Ставка
8,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8,4
|8,4
|от 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|8,5
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Открытие вклада возможно при одновременном оформлении программы инвестиционного страхования жизни в одной из трех партнерских компаний: программа ИСЖ "Управляй Капиталом" от страховой компании ООО "МАКС - Жизнь"; программа ИСЖ "Линия роста" от страховой компании ООО "ВСК - Линия жизни"; программа ИСЖ "Вектор" от страховой компании ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь"; сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна не более 3 раз
на условиях вклада «Моя выгода», действующих на дату пролонгации вклада
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 12:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя стратегия» в 138 городах России
4 603
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
-
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
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|Мой доход
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|100 000 ₽
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|Расходный
|7,1
|5 000 000 ₽
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|Фиксированный процент
|7,1
|5 000 000 ₽
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|Универсальный (в конце срока)
|7
|5 000 000 ₽
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|Кошелек (в конце срока)
|6,8
|350 000 ₽
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|Кошелек (ежемесячно)
|6,5
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|Мои возможности
|6,3
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