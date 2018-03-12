Открытие вклада возможно при одновременном оформлении программы инвестиционного страхования жизни в одной из трех партнерских компаний: программа ИСЖ "Управляй Капиталом" от страховой компании ООО "МАКС - Жизнь"; программа ИСЖ "Линия роста" от страховой компании ООО "ВСК - Линия жизни"; программа ИСЖ "Вектор" от страховой компании ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь"; сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни