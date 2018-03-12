Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: с 1 по 50-й день - 5%, с 51 по 100-й день - 6%, с 101 по 150-й день - 7%, с 151 по 200-й день - 9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств