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Весенний

Банк Уралсиб, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
200 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 849
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
200 дней
от 50 000 ₽ 6,75

четыре периода начисления процентов: с 1 по 50-й день - 5%, с 51 по 100-й день - 6%, с 101 по 150-й день - 7%, с 151 по 200-й день - 9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 151 городе России
1 099
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 32 Банкоматы 78 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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