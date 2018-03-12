Весенний
Банк Уралсиб, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
200 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 849 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|200 дней
|от 50 000 ₽
|6,75
четыре периода начисления процентов: с 1 по 50-й день - 5%, с 51 по 100-й день - 6%, с 101 по 150-й день - 7%, с 151 по 200-й день - 9%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 151 городе России
1 099
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
-
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
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