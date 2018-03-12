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Весенний

ГринКомБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
205
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
100 дней 200 дней
от 5 000 ₽ 7 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 5 городах России
139
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Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
Отделения и банкоматы
в городе Иркутск
Отделения 4 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-51-96

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