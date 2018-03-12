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Весенний

Тексбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 984
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 50 000 ₽ 8
Параметры вклада
Срок действия
по 30.03.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 4 городах России
755
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Справочная информация
АО «Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк»
Адрес
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
Отделения и банкоматы
в городе Черкесск
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8782) 21-22-23

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