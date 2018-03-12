Весенний
Тексбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 984 ₽
Ставка
8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 50 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Срок действия
- по 30.03.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 4 городах России
755
Справочная информация
АО «Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк»
- Адрес
-
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
- Отделения и банкоматы
-
в городе Черкесск
- Телефоны
-
(8782) 21-22-23
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