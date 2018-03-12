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предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7,25%, с 366 по 725 день - 5,25%; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения с первого по 365-й день Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 365 дней - без потери процентов Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п. при перечислении процентов на счет банковской карты Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 19.02.2018 15:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.