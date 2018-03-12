Юбилейный
Кранбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,59%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
725 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 485 ₽
Ставка
6,59%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|725 дней
|от 25 000 ₽
|6,59
предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7,25%, с 366 по 725 день - 5,25%; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
с первого по 365-й день
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 365 дней - без потери процентов
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25 п.п. при перечислении процентов на счет банковской карты
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 15:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 8 городах России
90
Справочная информация
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»
- Адрес
-
153000, г. Иваново
пр-тШереметевский, д. 53
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба
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