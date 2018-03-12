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Юбилейный

Кранбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,59%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
725 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 485
Ставка
6,59%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
725 дней
от 25 000 ₽ 6,59

предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7,25%, с 366 по 725 день - 5,25%; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
с первого по 365-й день
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 365 дней - без потери процентов
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+0,25 п.п. при перечислении процентов на счет банковской карты
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 15:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 8 городах России
90
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Справочная информация
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново пр-т Шереметевский, д. 53
Отделения и банкоматы
в городе Иваново
Отделения 9 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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