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Максимальный доход

Возрождение, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 884
Ставка
7,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 367 дней 547 дней
от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 7,6 7,6 7,25
181 день 367 дней 547 дней
от 1 500 $ до 170 000 $ 1,5 2 2,1

cумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни; в случае расторжения договора инвестиционного страхования жизни в течение 14 календарных дней со дня его заключения, процентная ставка снижается на 1 п.п. в рублях, 0,5 п.п. в долларах и составит 6,6% в рублях и 1,5% в долларах на срок вклада 181 день; 6,6% и 1,5% на срок 367 дней; 6,25% и 1,6% годовых на срок вклада 547 дней

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад открывается при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Возрождение – Моя выгода»
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 81 городе России
1 240
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
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Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,95 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,95 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 7,3 1 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 7,1 2 500 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 7 1 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,95 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,95 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,73 100 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 6,45 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6,37 100 000 ₽ Посмотреть
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