Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

cумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни; в случае расторжения договора инвестиционного страхования жизни в течение 14 календарных дней со дня его заключения, процентная ставка снижается на 1 п.п. в рублях, 0,5 п.п. в долларах и составит 6,6% в рублях и 1,5% в долларах на срок вклада 181 день; 6,6% и 1,5% на срок 367 дней; 6,25% и 1,6% годовых на срок вклада 547 дней