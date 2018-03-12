Максимальный доход
Возрождение, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 884 ₽
Ставка
7,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|367 дней
|547 дней
|от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|7,6
|7,6
|7,25
|181 день
|367 дней
|547 дней
|от 1 500 $ до 170 000 $
|1,5
|2
|2,1
cумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни; в случае расторжения договора инвестиционного страхования жизни в течение 14 календарных дней со дня его заключения, процентная ставка снижается на 1 п.п. в рублях, 0,5 п.п. в долларах и составит 6,6% в рублях и 1,5% в долларах на срок вклада 181 день; 6,6% и 1,5% на срок 367 дней; 6,25% и 1,6% годовых на срок вклада 547 дней
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад открывается при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Возрождение – Моя выгода»
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 81 городе России
1 240
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
-
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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