Веснушка
ТЭМБР-Банк, вклад Все вклады банка
Внимание! Вклад больше не предоставляется
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 800 000 ₽
Срок
от 390 дней
Основные характеристики
- выплата процентов в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
58 981 ₽
Ставка
6,9%
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Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|390 дней
|548 дней
|от 800 000 ₽
|6,9
|—
|390 дней
|548 дней
|от 1 000 $
|1,8
|1,8
|390 дней
|548 дней
|от 1 000 €
|0,3
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 24.05.2018 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веснушка» в 636 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 127473, г. Москва, <nobr>1-й</nobr> Волконский пер., д. 10
- Сайт
- www.tembr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-62-82
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,5% Срок 3 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3,25% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,4%
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