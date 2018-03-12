Вход
Поиск

Привлекательный

Кредит Экспресс, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,90%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
20 813
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 300 000 ₽ 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
21.02.2018 10:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привлекательный» в 2 городах России
76
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
Адрес
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, д. 92/63
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 282-03-55

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 6,5 300 000 ₽ Посмотреть
Особый с неснижаемым остатком 6,7 200 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,3 300 000 ₽ Посмотреть
ВС 12 0,9 200 $ Посмотреть
На Ваших условиях 0,9 1 000 $ Посмотреть
ВС 6 0,6 200 $ Посмотреть
ВС 3 0,5 200 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще