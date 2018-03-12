Накопительный счет
Хоум Кредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
61 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|2 мес.
|от 1 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 142 городах России
1 006
Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
-
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 785-82-22
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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