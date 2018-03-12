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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ставка сохраняется Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.