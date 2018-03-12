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Накопительный счет

Хоум Кредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
61 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
9
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
2 мес.
от 1 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 142 городах России
1 006
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
Сайт
www.homecredit.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 19 Банкоматы 24 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 785-82-22

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