от 31 до 60 дней - 4,2%, от 61 до 90 дней - 4,5%, от 91 до 180 дней - 4,55%, от 181 до 270 дней - 4,55%, от 271 до 369 дней - 4,6%, от 370 до 543 дней - 4,6%, от 544 до 722 дней - 4,7% годовых