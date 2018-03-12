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Универсальный (без пополнения)

Хакасский Муниципальный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,80%
Сумма
от 1 ₽
Срок
723 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
723 дня
от 1 ₽ 4,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
от 31 до 60 дней - 4,2%, от 61 до 90 дней - 4,5%, от 91 до 180 дней - 4,55%, от 181 до 270 дней - 4,55%, от 271 до 369 дней - 4,6%, от 370 до 543 дней - 4,6%, от 544 до 722 дней - 4,7% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный (без пополнения)» в 11 городах России
38
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
Отделения и банкоматы
в городе Абакан
Отделения 15 Банкоматы 41 посмотреть на карте
Телефоны
(3902) 35-75-00

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