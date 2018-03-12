Универсальный (без пополнения)
Валюта
₽
Ставка
4,80%
Сумма
от 1 ₽
Срок
723 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|723 дня
|от 1 ₽
|4,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 31 до 60 дней - 4,2%, от 61 до 90 дней - 4,5%, от 91 до 180 дней - 4,55%, от 181 до 270 дней - 4,55%, от 271 до 369 дней - 4,6%, от 370 до 543 дней - 4,6%, от 544 до 722 дней - 4,7% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный (без пополнения)» в 11 городах России
38
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
-
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- Отделения и банкоматы
-
в городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 35-75-00
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