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Выгодный (ежемесячно)

Хакасский Муниципальный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
101 116
Ставка
6,65%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 270 дней 370 дней 544 дня 723 дня
от 1 ₽ 5,8 6,25 6,35 6,5 6,45 6,4
от 1 500 000 ₽ 5,95 6,4 6,5 6,65 6,55 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный (ежемесячно)» в 11 городах России
37
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
Отделения и банкоматы
в городе Абакан
Отделения 15 Банкоматы 41 посмотреть на карте
Телефоны
(3902) 35-75-00

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Универсальный (пополняемый) 4,5 1 ₽ Посмотреть
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