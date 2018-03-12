Выгодный (ежемесячно)
Валюта
₽
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
101 116 ₽
Ставка
6,65%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|270 дней
|370 дней
|544 дня
|723 дня
|от 1 ₽
|5,8
|6,25
|6,35
|6,5
|6,45
|6,4
|от 1 500 000 ₽
|5,95
|6,4
|6,5
|6,65
|6,55
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный (ежемесячно)» в 11 городах России
37
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
-
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- Отделения и банкоматы
-
в городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 35-75-00
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|6,7
|1 500 000 ₽
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|С благодарностью
|6,6
|1 ₽
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|Накопительный
|5,8
|1 ₽
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|Пенсионный
|5
|500 ₽
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|Универсальный (без пополнения)
|4,8
|1 ₽
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|Универсальный (пополняемый)
|4,5
|1 ₽
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|Срочный (пополняемый)
|0,8
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