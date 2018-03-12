Внимание! Вклад больше не предоставляется

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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,5%, до 180 дня - 5% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 10:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.