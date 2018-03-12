Сезонный - 540 дней
Кузнецкий, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,12%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
905 ₽
Ставка
6,12%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 10 000 ₽
|6,12
всего шесть периодов начисления процентов со ставками 6,75%, 6,5%, 6,25%, 6%, 5,75%, 5,5% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на счете
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный - 540 дней» в 10 городах России
35
Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
-
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- Отделения и банкоматы
-
в городе Пенза
- Телефоны
-
8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67
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