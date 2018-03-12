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всего шесть периодов начисления процентов со ставками 6,75%, 6,5%, 6,25%, 6%, 5,75%, 5,5% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от срока нахождения средств на счете Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 11:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.