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Сезонный - 540 дней

Кузнецкий, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,12%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
905
Ставка
6,12%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 10 000 ₽ 6,12

всего шесть периодов начисления процентов со ставками 6,75%, 6,5%, 6,25%, 6%, 5,75%, 5,5% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на счете
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный - 540 дней» в 10 городах России
35
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
Отделения и банкоматы
в городе Пенза
Отделения 16 Банкоматы 31 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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