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Весенний процент

Союз, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 541
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные ранее проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 17:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний процент» в 20 городах России
1 276
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 8 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55

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Перспективный (в конце срока) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 7,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (ежемесячно) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (ежемесячно) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, в конце срока) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Двойная выгода (в конце срока) 8,75 50 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 8,75 30 000 ₽ Посмотреть
Комфортный статус 8 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (в конце срока) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (ежемесячно) 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
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