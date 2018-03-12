Весенний процент
Союз, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 541 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные ранее проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 17:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний процент» в 20 городах России
1 276
Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
-
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55
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|7
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|Двойная выгода (в конце срока)
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|Инвестиционный
|8,75
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|8
|5 000 000 ₽
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|Комфортный (в конце срока)
|6,75
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