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Юбилейный.Весна

Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,30%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 472
Ставка
7,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
368 дней
от 20 000 ₽ 7,3
368 дней
от 300 $ 1,57
368 дней
от 300 € 0,76

четыре периода начисления процентов: с 1 по 92 день - 6,5% в рублях, 0,65% в долларах, 0,05% в евро; с 93 по 184 день - 7% в рублях, 1,15% в долларах и 0,1% в евро; с 185 по 276 день - 7,5% в рублях, 2,15% в долларах и 1,4% в евро; с 277 по 368 день - 8,2% в рублях, 2,35% в долларах и 1,5% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты, выплаченные за полный процентный период, сохраняются, а за последний неполный процентный период начисленные, но не уплаченные проценты, пересчитываются по ставке 0,01% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный.Весна» в 36 городах России
547
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 17 Банкоматы 44 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-32-00 — единая справочная служба
(495) 777-41-50
(495) 797-32-00

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