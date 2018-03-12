Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: с 1 по 92 день - 6,5% в рублях, 0,65% в долларах, 0,05% в евро; с 93 по 184 день - 7% в рублях, 1,15% в долларах и 0,1% в евро; с 185 по 276 день - 7,5% в рублях, 2,15% в долларах и 1,4% в евро; с 277 по 368 день - 8,2% в рублях, 2,35% в долларах и 1,5% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита