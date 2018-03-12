Юбилейный.Весна
Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,30%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 472 ₽
Ставка
7,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|368 дней
|от 20 000 ₽
|7,3
|368 дней
|от 300 $
|1,57
|368 дней
|от 300 €
|0,76
четыре периода начисления процентов: с 1 по 92 день - 6,5% в рублях, 0,65% в долларах, 0,05% в евро; с 93 по 184 день - 7% в рублях, 1,15% в долларах и 0,1% в евро; с 185 по 276 день - 7,5% в рублях, 2,15% в долларах и 1,4% в евро; с 277 по 368 день - 8,2% в рублях, 2,35% в долларах и 1,5% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты, выплаченные за полный процентный период, сохраняются, а за последний неполный процентный период начисленные, но не уплаченные проценты, пересчитываются по ставке 0,01% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный.Весна» в 36 городах России
547
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
-
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-32-00 — единая справочная служба(495) 777-41-50(495) 797-32-00
Специальные предложения
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