при этом: сумму в размере ½ зачисленных на счет вклада процентов Банк по поручению вкладчика в соответствии с условиями договора срочного банковского вклада «Газпромбанк – На будущее» перечисляет в НПФ ГАЗФОНД для зачисления на лицевой счет вкладчика; если сумма зачисленных процентов на счет вклада не делится на две равные части, то сумма к переводу в НПФ ГАЗФОНД определяется как разница между общей суммой начисленных процентов и ½ части процентов, округленной в большую сторону до копейки