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Газпромбанк - На будущее

Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 720
Ставка
7,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 7,4

максимальная сумма вклада - сумма первого пенсионного взноса по договору НПО, увеличенная в два раза

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
при этом: сумму в размере ½ зачисленных на счет вклада процентов Банк по поручению вкладчика в соответствии с условиями договора срочного банковского вклада «Газпромбанк – На будущее» перечисляет в НПФ ГАЗФОНД для зачисления на лицевой счет вкладчика; если сумма зачисленных процентов на счет вклада не делится на две равные части, то сумма к переводу в НПФ ГАЗФОНД определяется как разница между общей суммой начисленных процентов и ½ части процентов, округленной в большую сторону до копейки
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад принимается от физических лиц - граждан РФ при одновременном выполнении следующих условий: наличие действующего договора негосударственного пенсионного обеспечения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»; внесение вкладчиком в рамках договора НПО первого пенсионного взноса на свой лицевой счет в НПФ ГАЗФОНД осуществлено посредством оформленного в офисе Банка перевода с банковского счета или без открытия банковского счета; с даты операции перевода первого пенсионного взноса в НПФ ГАЗФОНД до даты обращения Вкладчика для открытия вклада прошло не более 1 года.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - На будущее» в 210 городах России
4 564
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 26 Банкоматы 213 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-07-01 — единая справочная служба
(495) 913-79-99
8 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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