Газпромбанк - На будущее
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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|367 дней
|от 50 000 ₽
|7,4
максимальная сумма вклада - сумма первого пенсионного взноса по договору НПО, увеличенная в два раза
- Выплата процентов
-
в конце срока
при этом: сумму в размере ½ зачисленных на счет вклада процентов Банк по поручению вкладчика в соответствии с условиями договора срочного банковского вклада «Газпромбанк – На будущее» перечисляет в НПФ ГАЗФОНД для зачисления на лицевой счет вкладчика; если сумма зачисленных процентов на счет вклада не делится на две равные части, то сумма к переводу в НПФ ГАЗФОНД определяется как разница между общей суммой начисленных процентов и ½ части процентов, округленной в большую сторону до копейки
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад принимается от физических лиц - граждан РФ при одновременном выполнении следующих условий: наличие действующего договора негосударственного пенсионного обеспечения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»; внесение вкладчиком в рамках договора НПО первого пенсионного взноса на свой лицевой счет в НПФ ГАЗФОНД осуществлено посредством оформленного в офисе Банка перевода с банковского счета или без открытия банковского счета; с даты операции перевода первого пенсионного взноса в НПФ ГАЗФОНД до даты обращения Вкладчика для открытия вклада прошло не более 1 года.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 15:56
- Адрес
-
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-07-01 — единая справочная служба(495) 913-79-998 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
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