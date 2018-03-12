10 000 рублей; только для сроков 181 и 370 дней в течение первых 90 дней

+0,1 п.п. при открытии через систему «ISB.ONLINE», а также при наличии действующего договора срочного вклада, заключенного с Банком, или если с момента окончания срока действия договора срочного вклада прошло не более 30 календарных дней (см. подробнее на сайте банка)