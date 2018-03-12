Весенний
Инвестсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
107 608 ₽
Ставка
6,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|181 день
|370 дней
|от 2 000 000 ₽
|6
|6,1
|5,8
|от 3 500 000 ₽
|6,1
|6,2
|5,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; только для сроков 181 и 370 дней в течение первых 90 дней
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
подробные условия см. на сайте банка
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,1 п.п. при открытии через систему «ISB.ONLINE», а также при наличии действующего договора срочного вклада, заключенного с Банком, или если с момента окончания срока действия договора срочного вклада прошло не более 30 календарных дней (см. подробнее на сайте банка)
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 1 городе России
45
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк Инвестиций и Социального Развития»
- Адрес
-
115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 925-10-80
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Растущий процент
|6,1
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестор
|6,2
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Квартал Online
|6,2
|2 000 000 ₽
|Посмотреть
|Квартал
|6
|2 000 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт
|5,7
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть