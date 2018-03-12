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Весенний

Инвестсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
107 608
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 181 день 370 дней
от 2 000 000 ₽ 6 6,1 5,8
от 3 500 000 ₽ 6,1 6,2 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
10 000 рублей; только для сроков 181 и 370 дней в течение первых 90 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
подробные условия см. на сайте банка
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+0,1 п.п. при открытии через систему «ISB.ONLINE», а также при наличии действующего договора срочного вклада, заключенного с Банком, или если с момента окончания срока действия договора срочного вклада прошло не более 30 календарных дней (см. подробнее на сайте банка)
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 1 городе России
45
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк Инвестиций и Социального Развития»
Адрес
115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 925-10-80

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