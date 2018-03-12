Весенний доход
Прохладный, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
835 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 50 000 ₽
|6,7
Параметры вклада
- Срок действия
- по 01.05.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 12:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний доход» в 2 городах России
82
Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
- Адрес
-
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
- Отделения и банкоматы
-
в городе Прохладный
- Телефоны
-
(86631) 4-55-25
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Для посетителей Банки.ру
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