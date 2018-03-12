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Весенний доход

Прохладный, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
835
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 50 000 ₽ 6,7
Параметры вклада
Срок действия
по 01.05.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 12:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний доход» в 2 городах России
82
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Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
Адрес
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
Отделения и банкоматы
в городе Прохладный
Телефоны
(86631) 4-55-25

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