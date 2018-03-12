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Уверенный выбор

Международный Финансовый Клуб, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,70%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 471
Ставка
8,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 150 000 ₽ 8,7 8,7

максимальная сумма вклада не должна превышать величину единовременного взноса по договору инвестиционного страхования жизни

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Договор заключается при условии оформления договора инвестиционного страхования жизни с ООО «МАКС-Жизнь».

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 09:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уверенный выбор» в 4 городах России
157
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Международный Финансовый Клуб»
Адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 775-57-12 — колл-центр
(495) 287-02-60

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