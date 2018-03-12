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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока при сумме вклада от 1,5 млн рублей предоставляется одна банковская карта Visa Gold, или MasterCard Gold (за исключением NovikomCard), или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк, клиенту-держателю действующей зарплатной карты. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 11:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.