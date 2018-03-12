Рост Онлайн
Новикомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 61 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
47 476 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 61 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 1 000 ₽
|5,8
|6,2
|6
|от 1 500 000 ₽
|5,9
|6,3
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
при сумме вклада от 1,5 млн рублей предоставляется одна банковская карта Visa Gold, или MasterCard Gold (за исключением NovikomCard), или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк клиенту-держателю зарплатной карты.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рост Онлайн» в 10 городах России
78
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
-
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
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