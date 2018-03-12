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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты при сумме вклада от 1,5 млн рублей предоставляется одна банковская карта Visa Gold, или MasterCard Gold (за исключением NovikomCard), или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк клиенту-держателю действующей зарплатной карты. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 12:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.