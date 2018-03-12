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Лидер

Венец, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,82%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
450 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
87
Ставка
6,82%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
450 дней
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,82

всего три периода начисления процентов со ставкой 7,9% годовых от 1 до 180 дней, 6,5% - от 181 до 360 дней и 5,3% - от 361 до 450 дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Срок действия
с 05.03.2018 по 31.05.2018
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
сезонный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей - через кассу, без ограничений - безналичным путем
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке 3% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 13:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лидер» в 5 городах России
48
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Ульяновск
Отделения 5 Банкоматы 30 посмотреть на карте
Телефоны
(8422) 32-62-84

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