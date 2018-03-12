Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего три периода начисления процентов со ставкой 7,9% годовых от 1 до 180 дней, 6,5% - от 181 до 360 дней и 5,3% - от 361 до 450 дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете