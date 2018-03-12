Весенний процент
Генбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 45 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
21 067 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|45 дней
|91 день
|181 день
|от 5 000 ₽
|4,75
|6,25
|6
|от 1 300 000 ₽
|5
|6,5
|6,25
Параметры вклада
- Срок действия
- с 05.03.2018 по 31.05.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 13:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний процент» в 36 городах России
158
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
-
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба
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