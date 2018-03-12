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Весенний процент

Генбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 45 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
21 067
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
45 дней 91 день 181 день
от 5 000 ₽ 4,75 6,25 6
от 1 300 000 ₽ 5 6,5 6,25
Параметры вклада
Срок действия
с 05.03.2018 по 31.05.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 13:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний процент» в 36 городах России
158
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Симферополь
Отделения 33 Банкоматы 105 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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