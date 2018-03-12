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Весенняя сказка

Проинвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 671
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
300 дней
от 50 000 ₽ 6,5

предусмотрено три равных периода начисления процентов: 1-100 дней - 7,5%, 101-200 дней - 6,5%, 201-300 дней - 5,5%; указана средняя ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Срок действия
с 06.03.2018 по 30.04.2018
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
в конце каждого периода начисления процентов (каждые 100 дней)
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенняя сказка» в 8 городах России
76
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 270-00-32

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