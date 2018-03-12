Весенняя сказка
Проинвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
300 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 671 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|300 дней
|от 50 000 ₽
|6,5
предусмотрено три равных периода начисления процентов: 1-100 дней - 7,5%, 101-200 дней - 6,5%, 201-300 дней - 5,5%; указана средняя ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- с 06.03.2018 по 30.04.2018
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт банковской карты
в конце каждого периода начисления процентов (каждые 100 дней)
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенняя сказка» в 8 городах России
76
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
-
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 270-00-32
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