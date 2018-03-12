Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

предусмотрено три равных периода начисления процентов: 1-100 дней - 7,5%, 101-200 дней - 6,5%, 201-300 дней - 5,5%; указана средняя ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада Срок действия с 06.03.2018 по 30.04.2018 Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты в конце каждого периода начисления процентов (каждые 100 дней) Капитализация нет Специальный вклад сезонный Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.