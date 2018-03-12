Вход
Поиск

Для накопления

Хлынов, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
326
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 121 дня от 181 до 211 дней от 270 до 300 дней от 367 до 397 дней
от 5 000 ₽ 4,7 5,8 6,1 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только через систему интернет - банк.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для накопления» в 13 городах России
26
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
Отделения и банкоматы
в городе Киров
Отделения 20 Банкоматы 50 посмотреть на карте
Телефоны
(8332) 25-27-77

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Для сохранения 6,7 5 000 ₽ Посмотреть
Моя уверенность 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Для пенсионера 6,3 500 ₽ Посмотреть
Мой выбор 6,3 5 000 ₽ Посмотреть
Моя пенсия 5,5 10 ₽ Посмотреть
Для управления 5,4 5 000 ₽ Посмотреть
Мои возможности 5,2 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще