Для накопления
Хлынов, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
326 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 121 дня
|от 181 до 211 дней
|от 270 до 300 дней
|от 367 до 397 дней
|от 5 000 ₽
|4,7
|5,8
|6,1
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается только через систему интернет - банк.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для накопления» в 13 городах России
26
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
- Адрес
-
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- Отделения и банкоматы
-
в городе Киров
- Телефоны
-
(8332) 25-27-77
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