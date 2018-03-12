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Европейский Онлайн

Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 0,35%
Сумма
от 1 000 €
Срок
от 730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
10
Ставка
0,35%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней 1095 дней
от 1 000 € 0,15 0,35
Параметры вклада
Срок действия
с 07.03.2018 по 06.09.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия

Открывается через дистанционные каналы обслуживания.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 13:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Европейский Онлайн» в 1130 городах России
87
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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