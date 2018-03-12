Европейский Онлайн
Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
€
Ставка
до 0,35%
Сумма
от 1 000 €
Срок
от 730 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 €
Ставка
0,35%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|1095 дней
|от 1 000 €
|0,15
|0,35
Параметры вклада
- Срок действия
- с 07.03.2018 по 06.09.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
-
Открывается через дистанционные каналы обслуживания.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 13:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Европейский Онлайн» в 1130 городах России
87
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
-
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
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