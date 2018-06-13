Пенсионный_online
IQBank, вклад Все вклады банка
Внимание! Вклад больше не предоставляется
Валюта
₽
Ставка
7,75%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 146 ₽
Ставка
7,75%
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Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 100 000 ₽
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад можно открыть только через интернет-банк или мобильное приложение. Вклад оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения гражданина Российской Федерации, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения инвалида ВОВ, удостоверения инвалида ЧАЭС, справки об инвалидности, выданной Государственной службой медико-социальной экспертизы.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении денежных средств во вкладе более 181 дня по ставке 4% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.04.2018 13:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный_online» в 1 городе России
497
Справочная информация
IQBank
- Адрес
- 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 2
- Сайт
- iqbank24.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 511-25-80
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