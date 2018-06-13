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Пенсионный_online

IQBank, вклад Все вклады банка
Внимание! Вклад больше не предоставляется
Валюта
Ставка
7,75%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
8 146
Ставка
7,75%

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Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 100 000 ₽ 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад можно открыть только через интернет-банк или мобильное приложение. Вклад оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения гражданина Российской Федерации, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения инвалида ВОВ, удостоверения инвалида ЧАЭС, справки об инвалидности, выданной Государственной службой медико-социальной экспертизы.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при нахождении денежных средств во вкладе более 181 дня по ставке 4% годовых

Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.04.2018 13:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный_online» в 1 городе России
497
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Справочная информация
IQBank
Адрес
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 2
Сайт
iqbank24.ru
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