Квартира на этапе строительства ДОМ.РФ
Примтеркомбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира на этапе строительства ДОМ.РФ» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
- Адрес
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690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- Отделения и банкоматы
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в городе Владивосток
- Телефоны
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(4232) 26-98-31