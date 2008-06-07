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Приобретение готового жилья ДОМ.РФ

Примтеркомбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья ДОМ.РФ» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 4 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(4232) 26-98-31

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