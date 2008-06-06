Вторичный рынок
Московский Кредитный Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Вторичный рынок» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
-
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба