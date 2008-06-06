Рефинансирование
Промсвязьбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 136 городах России
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
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109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный