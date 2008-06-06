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Загородная недвижимость

Сбербанк России, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Загородная недвижимость» в 2961 городе России
55
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900

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