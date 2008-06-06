Гараж/машиноместо
Сбербанк России, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Гараж/машиноместо» в 2961 городе России
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
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117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-55-50 — единая справочная служба900