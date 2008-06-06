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Ипотечный Плюс

Хакасский Муниципальный Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный Плюс» в 11 городах России
14
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
Отделения и банкоматы
в городе Абакан
Отделения 14 Банкоматы 39 посмотреть на карте
Телефоны
(3902) 35-75-00

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