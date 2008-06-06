Ипотечный
Хакасский Муниципальный Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 11 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
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655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- Отделения и банкоматы
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в городе Абакан
- Телефоны
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(3902) 35-75-00