Приобретение квартиры на этапе строительства
Сибсоцбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение квартиры на этапе строительства» в 9 городах России
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
- Адрес
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656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- Отделения и банкоматы
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в городе Барнаул
- Телефоны
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(3852) 37-02-01